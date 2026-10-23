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Посол Німеччини: радий, що Україна припинила говорити про вступ в ЄС до 2028 року

Новини — П'ятниця, 23 жовтня 2026, 18:49 — Ірина Кутєлєва, Сергій Сидоренко

Посол Німеччини в Україні Борис Руге у контексті вступу України в ЄС наголосив на необхідності зміни багатьох законів і реформування інституцій, а також додав, що це тривалий процес.

Про це посол сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Руге вказав, що Німеччина просуває дуже прогресивне бачення, і прагне швидкого просування України до ЄС.

"Але скільки часу на це знадобиться – тут відповіді немає. Утім, я радий бачити, що Київ перестав говорити, що це може статися у 2027 чи 2028 році", – зазначив посол.

На запитання, чи можливий вступ України в ЄС до 2030 року, він відповів, що це "дійсно амбітно".

"Але, по-перше, багато залежить від дій України. І, по-друге, не треба забувати, що це – дуже політичний процес, всі 27 держав-членів мають схвалити це рішення. Тож тут складно прогнозувати", – зауважив Руге.

При цьому він переконаний, що геополітичні аргументи за вступ України до ЄС – "дуже й дуже вагомі".

"І тому зараз важливо разом працювати над тим, щоб Україна не зійшла з курсу і якомога швидше набула повноправного членства в ЄС", – підкреслив німецький дипломат.

Нагадаємо, у вівторок, 13 жовтня, ЄС відкрив кластери 2 та 3 у переговорах про вступ України. Загалом Україна відкрила уже чотири з шести кластерів.

Раніше віцепрем'єр Всеволод Ченцов заявляв, що для відкриття ще двох кластерів для знадобляться поступки.

Дивіться також відео інтерв’ю посла Німеччини або читайте на сайті текстову версію.

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