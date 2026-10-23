Посол Германии: рад, что Украина перестала говорить о вступлении в ЕС до 2028 года

Посол Германии в Украине Борис Руге в контексте вступления Украины в ЕС подчеркнул необходимость изменения многих законов и реформирования институтов, а также добавил, что это длительный процесс.

Об этом посол сказал в интервью "Европейской правде".

Руге отметил, что Германия отстаивает очень прогрессивное видение и стремится к быстрому продвижению Украины в ЕС.

"Но сколько времени на это уйдет – здесь ответа нет. Впрочем, я рад видеть, что Киев перестал говорить, что это может произойти в 2027 или 2028 году", – отметил посол.

На вопрос, возможен ли вступление Украины в ЕС до 2030 года, он ответил, что это "действительно амбициозно".

"Но, во-первых, многое зависит от действий Украины. И, во-вторых, не стоит забывать, что это – очень политический процесс, все 27 государств-членов должны одобрить это решение. Поэтому здесь сложно давать прогнозы", – отметил Руге.

При этом он убежден, что геополитические аргументы в пользу вступления Украины в ЕС – "очень и очень весомые".

"И поэтому сейчас важно совместно работать над тем, чтобы Украина не сошла с курса и как можно скорее обрела полноправное членство в ЕС", – подчеркнул немецкий дипломат.

Напомним, во вторник, 13 октября, ЕС открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины. Всего Украина открыла уже четыре из шести кластеров.

Ранее вице-премьер Всеволод Ченцов заявлял, что для открытия ещё двух кластеров потребуются уступки.

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