ЄС відкрив кластери 2 та 3 у переговорах про вступ України

Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери для у переговорах про вступ України.

Про це повідомляє з Люксембурга кореспондент Європейської правди.

Рішення було ухвалене на міжурядовій конференції Україна-ЄС, що відбулася після засідання Ради ЄС у загальних справах.

"Рада відкрила кластер 2, внутрішній ринок та кластер 3 – Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", – оголосив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн.

"Ми заохочуємо Україну виконувати подальші реформи передусім з кластеру "Основи"", – додав він.

Раніше віцепрем'єр Всеволод Ченцов заявляв, що для відкриття ще двох кластерів для знадобляться поступки.

Як повідомлялося, усі держави-члени ЄС погодилися відкрити у вівторок кластери 2 і 3 для України. Для цього Верховна Рада схвалила зміни до закону про освіту, щоби зняти вето Угорщини.