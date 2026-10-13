Віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Всеволод Ченцов вважає реальною задачу відкриття останніх кластерів на переговорах про вступ до ЄС до кінця 2026 року.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" перед початком міжурядової конференції Україна-ЄС у Люксембурзі.

Ченцов наголосив що Україна поставила завдання відкрити всі кластери до кінця року.

"Безумовно, ми працюємо над тим, щоб відкрити кластери № 4 та № 5 у листопаді або грудні, тобто до кінця року", – заявив віцепрем’єр. Він додав що за його оцінкою "є хороші шанси це зробити" у зазначений термін.

А водночас віцепрем'єр визнав, що для цього в Україні так Євросоюзу доведеться шукати певні компромісні рішення для інтеграції українського аграрного сектора до ЄС. "Масштаби українського сільського господарства та потенціал України як сільськогосподарського виробника добре відомі. Це не є якоюсь новиною. І, безперечно, є питання, які потрібно обговорити", – пояснив він, висловивши надію що рішення буде узгоджене. "Якщо з обох боків є воля знайти компроміс, ми це зробимо", – заявив Всеволод Ченцов.

Також віцепрем'єр позначив, що він розраховує на тимчасовий характер цього компромісу.

"Йдеться про використання перехідних періодів та інших рішень… Ми не хочемо, щоб у майбутньому для України, як повноправного члена, були встановлені будь-які обмеження. Ця ідея нам не подобається, і вона не відповідає принципу ЄС щодо рівності членів", – заявив урядовець.

Він також додав, що переговори про умови відкриття кластерів будуть "у найближчі дні".

Як відомо, цього тижня запланований візит президента Зеленського до Брюсселя для участі в саміті Євросоюзу і двосторонніх зустрічей.

Як повідомлялося, усі держави-члени ЄС погодилися відкрити у вівторок кластери 2 і 3 для України. Для цього Верховна Рада схвалила зміни до закону про освіту, щоби зняти вето Угорщини.

На саміті ЄС 15-16 жовтня лідери, серед іншого, обговорять розширення Євросоюзу.