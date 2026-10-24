Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа террористическим и расистским актом

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа "террористическим и расистским" нападением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Стрелок убил одного человека и ранил пятерых, среди которых – 12-летнюю девочку в городе Трапп.

"То, что произошло сегодня, – говорю я вам, – является переломным моментом, ведь это первый случай, когда мы столкнулись с террористическим актом, спланированным с целью убийства наших соотечественников, наших детей, на основании цвета их кожи или религии", – заявил Макрон журналистам.

Стрельба произошла ранее в пятницу, когда нападавший открыл огонь из автоматического оружия на автозаправочной станции, в медицинском центре и на детской площадке в городе Трапп, расположенном на окраине Парижа.

По словам официальных лиц, был задержан 39-летний подозреваемый, которого назвали Кевином Т. Фамилия его семьи не была обнародована, что является обычной практикой при таких уголовных расследованиях во Франции.

Стрельба произошла в момент особой напряженности во Франции: после того, как в минувшую субботу общенациональные протесты переросли в насилие, и накануне очередных демонстраций, которые должны состояться в ближайшие выходные.

Некоторые ультраправые политики обвинили иммигрантов в ограблениях и вандализме, произошедших 17 октября в ряде французских городов.

Макрон заявил, что нападавший намеренно решил не стрелять в некоторых людей из-за их цвета кожи и внешности.

Антитеррористическая прокуратура, известная как PNAT, официально начала расследование этой стрельбы.

PNAT может взять под свой контроль любое уголовное расследование, которое, по его мнению, соответствует критериям терроризма, включая насилие, вызванное ультраправыми идеями. Наказания за террористические преступления более суровы, а антитеррористические подразделения обладают более широкими полномочиями по проведению расследований.

Телеканал BFM сообщил, что раненая девушка получила восемь ранений и находится в тяжёлом состоянии.

Мэр города Трапп Али Рабех, чьи родители были родом из Марокко, назвал стрельбу "расистской" и "исламофобской".

"Людьми, на которых сегодня было совершено нападение, с такой же легкостью могли быть моя мать, мои братья или мои невестки", – сказал Рабех.

Рабех призвал к коллективному осуждению риторики, которая "идеологически вооружает тех, кто способен совершать такие действия".

Николя Дайнвиль, мэр соседнего города Ла-Верьер, заявил, что подозреваемый имел "европейскую внешность". Рабех отметил, что двое жертв были, соответственно, африканского и североафриканского происхождения, но не предоставил подробностей о происхождении остальных жертв.

В конце сентября в турецкой провинции Маниса по меньшей мере пять человек получили ранения, когда неизвестный открыл огонь перед зданием средней школы.

1 сентября нидерландская полиция сообщила о задержании более трёх десятков подозреваемых после перестрелки, в результате которой погиб мужчина, а двое полицейских получили ранения.