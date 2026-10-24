В Естонії підрахували вартість проведення Конференції з відновлення України

Організація міжнародної конференції з відновлення України, яка відбудеться наступного року в Таллінні, обійдеться Естонії в 13,5 мільйона євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Бюджет Конференції з відновлення України URC27 (Ukraine Recovery Conference) згідно з рішенням уряду становить 13,5 мільйона євро, сказав керівник зі зв’язків із ЗМІ цієї конференції Реймо Рая.

Рая зазначив, що до організації залучені практично всі міністерства та багато відомств, які займаються змістовною та практичною підготовкою заходу.

Для технічної реалізації заходу створено окрему проектну команду, яка на даний момент складається з 16 осіб і яку очолює Тійт Рійсало. З боку Міністерства закордонних справ процес найактивніше курує віцеканцлер з питань зовнішньої економіки та співпраці в галузі розвитку Марійн Ратнік.

"Конференція відбудеться 28–29 січня, однак із цією подією пов’язано й низку попередніх заходів. Найближче з них – конференція Rebuild Ukraine, яка відбудеться 12–13 листопада у Варшаві, а на її полях пройде Інвестиційний форум ЄС–Україна, метою якого є залучення приватних інвестицій для відновлення, кризостійкості та модернізації України. Від уряду Естонії в ньому візьме участь міністр економіки та промисловості Лійна Вахтрас", – розповів Рая.

За словами Рая, заявки на участь від гостей, які прибувають до Естонії, надходять безперервно, і багато важливих учасників уже підтвердили свій приїзд. "Однак на даний момент ми поки що не можемо прокоментувати це більш детально", – сказав він.

Як повідомлялося, австрійська столиця Відень може стати наступним місцем проведення Конференції з відновлення України у 2028 році.

Нагадаємо, 25-26 червня у польському Гданську відбулася п’ята Конференція з відновлення України. Через нове загострення у польсько-українських відносинах президент Володимир Зеленський не поїхав на захід. Українську делегацію очолила тодішня прем’єрка Юлія Свириденко.