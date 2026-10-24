В Эстонии подсчитали стоимость проведения Конференции по восстановлению Украины

Организация международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в следующем году в Таллинне, обойдется Эстонии в 13,5 миллиона евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Бюджет Конференции по восстановлению Украины URC27 (Ukraine Recovery Conference) в соответствии с решением правительства составляет 13,5 миллиона евро, сказал руководитель по связям со СМИ этой конференции Реймо Рая.

Рая отметил, что к организации привлечены практически все министерства и многие ведомства, которые занимаются содержательной и практической подготовкой мероприятия.

Для технической реализации мероприятия создана отдельная проектная команда, которая на данный момент состоит из 16 человек и которую возглавляет Тийт Рийсало. Со стороны Министерства иностранных дел процесс наиболее активно курирует вице-канцлер по вопросам внешней экономики и сотрудничества в области развития Марийн Ратник.

"Конференция состоится 28–29 января, однако с этим событием связана и целая серия предварительных мероприятий. Ближайшее из них – конференция Rebuild Ukraine, которая состоится 12–13 ноября в Варшаве, а в ее рамках пройдет Инвестиционный форум ЕС–Украина, целью которого является привлечение частных инвестиций для восстановления, кризисоустойчивости и модернизации Украины. От правительства Эстонии в нем примет участие министр экономики и промышленности Лийна Вахтрас", – рассказал Рая.

По словам Рая, заявки на участие от гостей, прибывающих в Эстонию, поступают непрерывно, и многие важные участники уже подтвердили свой приезд. "Однако на данный момент мы пока не можем прокомментировать это более подробно", – сказал он.

Как сообщалось, австрийская столица Вена может стать следующим местом проведения Конференции по восстановлению Украины в 2028 году.

Напомним, 25–26 июня в польском Гданьске состоялась пятая Конференция по восстановлению Украины. Из-за нового обострения в польско-украинских отношениях президент Владимир Зеленский не поехал на мероприятие. Украинскую делегацию возглавила тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко.