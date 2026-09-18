Австрія пропонує провести Конференцію з відновлення України у 2028

Австрійська столиця Відень може стати наступним місцем проведення Конференції з відновлення України у 2028 році.

Про це заявила голова Федеральної ради Австрії Крістіна Шварц-Фукс під час саміту восьми країн Карпатського регіону, який проходить на Івано-Франківщині, пише "Європейська правда".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про цю пропозицію раніше.

"Австрія непохитно підтримує відбудову України, разом з нашими міжнародними партнерами. Ми вже висловлювали нашу готовність провести наступну Конференцію з відновлення України у Відні", – повідомила Крістіна Шварц-Фукс.

Також, за словами голови Федеральної ради Австрії, хоч зараз Росія не демонструє готовності до миру, міжнародні партнери повинні шукати можливості до діалогу.

"Австрія продовжуватиме відстоювати справи України та міжнародного права, коли ми будемо у 2027 і 2028 головувати у Раді безпеки ООН. Ми повинні робити важливі кроки, які могли б привести до перемовин щодо миру, ми маємо бути готовими, коли з’явиться наступне вікно можливостей до переговорів. Водночас ми бачимо подальшу ескалацію війни зі значною кількістю жертв", – сказала Шварц-Фукс.

За словами голови Федеральної ради Австрії, канцлер не зміг бути присутнім на саміті. Нагадаємо, попри попередній намір, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт в Україну.

Нагадаємо, у 2026 році Конференція з відновлення України пройшла у польському Гданську. Наступний такий захід у 2027 році відбудеться у столиці Естонії Таллінні.