Зеленський: Україна отримала від США лише 24 ракети до Patriot за 3 місяці

Президент Володимир Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до системи Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю ABC News.

Зеленський зазначив, що не відчуває себе зрадженим США, але висловив жаль з приводу відсутності американської допомоги.

"Я відчуваю те, що відчуваю, – сказав Зеленський. – Це не є підтримкою".

Зеленський також зазначив, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до Patriot, тоді як їй потрібно набагато більше.

Лише в ніч на четвер 30 балістичних ракет влучили в українську столицю Київ, сказав він. За словами Зеленського, Україні потрібно в середньому 350 ракет-перехоплювачів до Patriot на місяць.

Днями Зеленський заявив, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у постачанні необхідних Україні ресурсів.

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Сполучені Штати в спробах чинити тиск на Київ, аби той капітулював перед Росією.