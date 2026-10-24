Зеленский: Украина получила от США всего 24 ракеты для системы Patriot за 3 месяца

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчики для системы Patriot.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью ABC News.

Зеленский отметил, что не чувствует себя преданным США, но выразил сожаление по поводу отсутствия американской помощи.

"Я чувствую то, что чувствую, – сказал Зеленский. – Это не является поддержкой".

Зеленский также отметил, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для системы "Патриот", тогда как ей нужно гораздо больше.

Только в ночь на четверг 30 баллистических ракет попали в украинскую столицу Киев, сказал он. По словам Зеленского, Украине требуется в среднем 350 ракет-перехватчиков для системы Patriot в месяц.

На днях Зеленский заявил, что на уровне Министерства обороны США наблюдается задержка с поставкой необходимых Украине ресурсов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединённые Штаты в попытках оказать давление на Киев, чтобы тот капитулировал перед Россией.