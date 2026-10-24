У Празі протестувальники намагались проникнути у парламент

У п’ятницю ввечері поліція Праги вступила в сутички з протестувальниками біля будівлі Палати депутатів, мітингарі намагалися проникнути до будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Novinky.

Депутати нижньої палати чеського парламенту у п’ятницю розглядали зміну фінансування суспільних медіа.

"Кілька десятків людей намагалися силою проникнути до будівлі Палати депутатів, але поліцейські зі Спеціального підрозділу поліції були змушені їм у цьому завадити. Нікого не заарештували, і ситуацію вдалося заспокоїти", – повідомила речниця поліції Ева Кропачова.

З п’ятниці після обіду на Малостранській площі поблизу Палати депутатів почалася акція протесту проти зміни фінансування суспільних ЗМІ. У ній взяли участь сотні людей.

Вони скандували гасла на кшталт "Нам уже достатньо" або різні заклики на адресу міністра культури Ото Клемпіржа: "Ото, забирайся" чи "Ми платимо тобі з наших податків". Саме Клемпірж підготував скасування ліцензійних зборів суспільних ЗМІ, про що домовилася урядова коаліція.

За даними Чеського телебачення, кілька демонстрантів також вступили в конфлікт із депутатом Ярославом Фолдиною, який вийшов перед будівлею. Поліції довелося їх розборонити.

Опозиція та протестувальники критикують не лише сам намір скасувати збори – вони підозрюють керівні партії у спробах обмежити незалежність ЗМІ.

24 жовтня, о 4:36 ранку, після напруженого нічного засідання, Палата депутатів направила на друге читання законопроєкт, який передбачає скасування зборів суспільних ЗМІ – "Чеського телебачення" та "Чеського радіо" – та їхнє фінансування з державного бюджету. Обидва медіа отримують більше від ліцензійних зборів, ніж закладено на їх фінансування в проєкті бюджету.

Опозиції не вдалося домогтися ані відхилення законопроєкту, ані його повернення уряду на доопрацювання. Опозиція заявила, що продовжуватиме боротися проти цієї ініціативи на наступних етапах законодавчого процесу.

Співробітники обох ЗМІ оголосили загальний страйк на вівторок, 3 листопада. Ініціатива Veřejnoprávně, яка їх об’єднує, заявила, що план переведення фінансування "Чеського телебачення" та "Чеського радіо" на баланс держави загрожує незалежності та стабільності обох ЗМІ, а також негативно позначиться на державному бюджеті.

Хвиля протестів через ініційовані зміни до фінансування суспільних мовників почалася ще у квітні, до неї долучилися багато звичайних громадян.

21 червня в Празі тисячі людей вийшли на марш, щоб висловити протест проти запланованої чеським урядом реформи.