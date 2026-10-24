В Праге протестующие пытались проникнуть в парламент

В пятницу вечером пражская полиция вступила в столкновения с протестующими у здания Палаты депутатов; участники митинга пытались проникнуть в здание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Депутаты нижней палаты чешского парламента в пятницу рассматривали вопрос об изменении финансирования общественных СМИ.

"Несколько десятков человек пытались силой проникнуть в здание Палаты депутатов, но полицейские из Специального подразделения полиции были вынуждены им в этом помешать. Никого не арестовали, и ситуацию удалось успокоить", – сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

С пятницы после обеда на Малостранской площади возле Палаты депутатов началась акция протеста против изменения финансирования общественных СМИ. В ней приняли участие сотни людей.

Они скандировали лозунги вроде "Нам уже достаточно" или различные призывы в адрес министра культуры Ото Клемпиржа: "Ото, убирайся" или "Мы платим тебе из наших налогов". Именно Клемпирж подготовил отмену лицензионных сборов для общественных СМИ, о чем договорилась правительственная коалиция.

По данным Чешского телевидения, несколько демонстрантов также вступили в конфликт с депутатом Ярославом Фолдиной, который вышел перед зданием. Полиции пришлось их разнять.

Оппозиция и протестующие критикуют не только само намерение отменить сборы – они подозревают правящие партии в попытках ограничить независимость СМИ.

24 октября, в 4:36 утра, после напряжённого ночного заседания, Палата депутатов направила на второе чтение законопроект, предусматривающий отмену сборов общественных СМИ – "Чешского телевидения" и "Чешского радио" – и их финансирование из государственного бюджета. Оба СМИ получают от лицензионных сборов больше, чем заложено на их финансирование в проекте бюджета.

Оппозиции не удалось добиться ни отклонения законопроекта, ни его возврата правительству на доработку. Оппозиция заявила, что будет продолжать бороться против этой инициативы на следующих этапах законодательного процесса.

Сотрудники обоих СМИ объявили всеобщую забастовку на вторник, 3 ноября. Инициатива Veřejnoprávně, которая их объединяет, заявила, что план перевода финансирования "Чешского телевидения" и "Чешского радио" на баланс государства угрожает независимости и стабильности обоих СМИ, а также негативно скажется на государственном бюджете.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

21 июня в Праге тысячи людей вышли на марш, чтобы выразить протест против запланированной чешским правительством реформы.