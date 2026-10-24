Во Франции тысячи людей протестуют против съезда партии Ле Пен

В субботу во французском городе Орлеан тысячи людей, скандируя антифашистские лозунги, вышли на марш против съезда партии "Национальное объединение", неформальным лидером которой является самая популярная в настоящее время кандидатка в президенты Марин Ле Пен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Акция протеста, проходящая в день новых общенациональных демонстраций против роста стоимости жизни – после того, как неделю назад подобные акции переросли в уличные столкновения, – направлена как против Ле Пен, так и против президента-центриста Эмманюэля Макрона.

"Макрон, уходи в отставку! Ле Пен – за решетку!", – кричала толпа, держа плакаты с надписями "Молодежь говорит „пошли вы" Национальному объединению" и "Мы горячее фашистов".

По данным полиции, на акцию собрались 11 тысяч человек.

Двухдневный съезд "Национального объединения" в Орлеане стал первым крупным предвыборным митингом Ле Пен, которую опросы называют ведущей кандидаткой на смену Макрону на президентских выборах, которые состоятся через шесть месяцев.

Как сообщалось, рейтинг ультраправой кандидатки на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен вырос на фоне социальных протестов, охвативших всю страну.

Напомним, ранее Ле Пен заявляла, что готова приехать в Украину для дебатов с Зеленским о финансовой помощи. До этого она сказала, что Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения своего финансового положения.