ЗМІ: якщо Трамп вирішить перекрити розвіддані Україні, директор ЦРУ не відмовлятиме його

Американська сторона офіційно не припиняла передачу Україні розвідувальної інформації, але якщо президент Дональд Трамп піде на це, директор ЦРУ Джон Реткліфф не відмовлятиме його.

Про це йдеться у матеріалі The Atlantic, передає "Європейська правда".

Минулого тижня Україна на власному досвіді відчула, як може виглядати зменшення розвідувальної підтримки з боку США. З’явилися повідомлення про збої в роботі супутникової мережі Starlink та американських систем раннього попередження, що позбавило Україну можливості бачити деякі російські ракети, що наближалися, та обмежило її здатність їх перехоплювати, як розповіли джерела, обізнані з цим питанням.

Представник української розвідки заявив, що звинувачує американців, але є також докази того, що саме технічні збої стали причиною невдачі у перехопленні принаймні частини ракет, що наближалися.

Офіційно американці ще не перекрили потік розвідданих, хоча Трамп може вжити таких заходів у будь-який момент. Якби Трамп все-таки це зробив, люди, які працювали з Реткліффом, розповіли, що він не намагатиметься переконати президента змінити рішення, незважаючи на побоювання у штаб-квартирі ЦРУ.

Як зазначається у матеріалі, хоча відносини між лідерами України і США, можливо, й досягли особистого дна, розвідувальне співтовариство США не припиняє боротьбу за захист України від російської агресії.

Озброєні інформацією, яку надають США, українські військові завдають ударів углиб території Росії. А американські розвідувальні супутники забезпечують раннє попередження про наближення ракет і дронів.

Серед американського персоналу на місцях "ЦРУ відіграє провідну роль", розповів відставний впливовий офіцер, який часто відвідує Україну. Як зазначається, українці, за допомогою ЦРУ, стали занадто вправними у завданні ударів по Росії на смак Трампа.

Один співробітник розвідки в країнах Балтії, який тісно співпрацює з американцями у протидії російському впливу, розповів, що, хоча з риторики Трампа цього ніколи не скажеш, операції ЦРУ зараз "набагато агресивніші", ніж за часів адміністрації Байдена.

"Українці не вважають Реткліффа своїм захисником. Вони знають, що він працює на мінливого начальника і що, якщо Трамп виконає свою недавню погрозу припинити розвідувальну підтримку, доки Україна не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи, Реткліфф виконає цей наказ", – йдеться у матеріалі.

Але ЦРУ допомогло створити сучасний український розвідувальний апарат після анексії Криму Росією у 2014 році. Частково завдяки цій довгій історії посадовці в Києві заявили, що довіряють Реткліффу в тому, що він розповість Трампу правду про війну, а не просто те, що президент хоче почути.

Понад десяток діючих та колишніх співробітників розвідки, з якими The Atlantic спілкувався у США та Європі, охарактеризували Реткліффа, який обіймав посаду директора національної розвідки під час першого терміну Трампа, як людину, що чітко усвідомлює загрозу, яку Росія становить не лише для України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.

Зеленський підтвердив 14 жовтня в інтерв’ю радіостанції NPR, що українські військові отримали попередження та погрози щодо обміну розвідданими, але ці погрози поки що не були втілені в життя.