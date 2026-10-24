СМИ: если Трамп решит прекратить передачу разведданных Украине, директор ЦРУ не станет его отговаривать

Американская сторона официально не прекращала передачу Украине разведывательной информации, но если президент Дональд Трамп пойдет на это, директор ЦРУ Джон Ретклифф не станет ему препятствовать.

Об этом говорится в материале The Atlantic, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе Украина на собственном опыте ощутила, как может выглядеть сокращение разведывательной поддержки со стороны США. Появились сообщения о сбоях в работе спутниковой сети Starlink и американских систем раннего предупреждения, что лишило Украину возможности видеть некоторые приближающиеся российские ракеты и ограничило её способность их перехватывать, как рассказали источники, знакомые с этим вопросом.

Представитель украинской разведки заявил, что обвиняет американцев, но есть также доказательства того, что именно технические сбои стали причиной неудачи в перехвате по крайней мере части приближающихся ракет.

Официально американцы пока не перекрыли поток разведданных, хотя Трамп может принять такие меры в любой момент. Если бы Трамп все-таки это сделал, люди, работавшие с Ретклиффом, рассказали, что он не будет пытаться убедить президента изменить решение, несмотря на опасения в штаб-квартире ЦРУ.

Как отмечается в материале, хотя отношения между лидерами Украины и США, возможно, и достигли личного дна, разведывательное сообщество США не прекращает борьбу за защиту Украины от российской агрессии.

Вооруженные информацией, предоставляемой США, украинские военные наносят удары вглубь территории России. А американские разведывательные спутники обеспечивают раннее предупреждение о приближении ракет и дронов.

Среди американского персонала на местах "ЦРУ играет ведущую роль", рассказал влиятельный офицер в отставке, который часто бывает в Украине. Как отмечается, украинцы с помощью ЦРУ стали слишком искусно наносить удары по России – в духе Трампа.

Один сотрудник разведки в странах Балтии, тесно сотрудничающий с американцами в противодействии российскому влиянию, рассказал, что, хотя по риторике Трампа этого никогда не скажешь, операции ЦРУ сейчас "гораздо более агрессивны", чем во времена администрации Байдена.

"Украинцы не считают Ретклиффа своим защитником. Они знают, что он работает на непостоянного начальника и что, если Трамп выполнит свою недавнюю угрозу прекратить разведывательную поддержку до тех пор, пока Украина не перестанет атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, Ретклифф выполнит этот приказ", – говорится в материале.

Но ЦРУ помогло создать современный украинский разведывательный аппарат после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Отчасти благодаря этой долгой истории чиновники в Киеве заявили, что доверяют Ретклиффу в том, что он расскажет Трампу правду о войне, а не просто то, что президент хочет услышать.

Более десятка действующих и бывших сотрудников разведки, с которыми The Atlantic общался в США и Европе, охарактеризовали Ретклиффа, занимавшего пост директора национальной разведки во время первого срока Трампа, как человека, четко осознающего угрозу, которую Россия представляет не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников.

Напомним, по данным издания The Washington Post, США пригрозили Украине прекратить предоставление разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.

Зеленский подтвердил 14 октября в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получили предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.