WP: США попередили посольство України про наслідки у разі нових ударів по енергетиці РФ

У понеділок, 12 жовтня, США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.

Про це стало відомо виданню The Washongton Post, пише "Європейська правда".

За словами особи, обізнаної з цим питанням, у понеділок США погрожували припинити надання розвідданих Україні.

Представники американської розвідки попередили посольство України у Вашингтоні, що у разі подальших ударів по російських об’єктах енергетики США негайно припинять будь-який обмін розвідданими.

За словами цього джерела, обмін розвідданими з боку США не було припинено, принаймні не повністю, але загроза залишається.

"Попередження були настільки масовими, що дзвінок отримав кожен, чиє прізвище звучало по-українськи", – зазначило джерело. За його словами, тип ракети, що влучила по Києву, раніше обходив системи попередження, але не останнім часом.

Президент Володимир Зеленський підтвердив у вівторок в інтерв’ю радіостанції NPR, що українські військові отримали попередження та погрози щодо обміну розвідданими, але ці погрози поки що не були втілені в життя.

Президент США Дональд Трамп також заявив журналістам у вівторок, 13 жовтня, що обмін розвідданими триває.

В Європейській комісії заявили, що не бачать жодних ознак того, що обмін розвідувальними даними між Україною і США припинився.