Зеленський: США попередили моїх генералів, що обмін розвідданими може зупинитись

Адміністрація Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідданими з Україною, якщо українські сили не припинять удари по нафтопереробних заводах на території Росії.

Про це повідомив в інтерв'ю NPR президент України Володимир Зеленський, передає "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що не отримував такого попередження особисто, але його донесли до українських генералів.

"Вони сказали це моїм генералам, не мені. Що все зупиниться, якщо... Мої генерали сказали, що на військовому рівні отримали цю інформацію", – сказав він.

"Вони отримали інформацію, що це (обмін розвідданими. – Ред.) може зупинитися", – уточнив Зеленський.

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці Трампа на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Сам Трамп 13 жовтня заперечив припинення надання американських розвідувальних даних Україні.