Трамп заявив, що може перенести зал для пресконференцій Білого дому

Президент США Дональд Трамп підтвердив у суботу, що може перенести зал для пресконференцій Білого дому в інше місце.

Про це він написав у Truth Social, пише "Європейська правда".

У дописі Трамп спростував повідомлення про те, що він планує ліквідувати пресзал Білого дому та відновити на цьому місці історичний басейн, заявивши, що йому ніколи навіть "не спадало на думку робити таку дурницю".

Однак він зазначив, що може перенести зал для пресконференцій з його нинішнього місця в Білому домі.

"Хоча я, можливо, й переміщу "Фейкові новини" в якесь менш набридливе місце, старий басейн вже ніколи не повернути", – написав Трамп.

Газета The New York Times повідомила у вівторок, що у серпні Трамп закликав тодішню прессекретарку Керолайн Левітт перенести пресконференції з пресзалу імені Джеймса С. Брейді у Білому домі, хоча ця ідея так і не була втілена.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що забороняє Politico, CNN та MS NOW доступ до Білого дому – крок, який юридичні експерти назвали неконституційним.

21 вересня ці три ЗМІ подали федеральний позов проти президента.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.