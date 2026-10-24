Трамп заявил, что может перенести зал для пресс-конференций Белого дома

Президент США Дональд Трамп подтвердил в субботу, что может перенести зал для пресс-конференций Белого дома в другое место.

Об этом он написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В своем посте Трамп опроверг сообщения о том, что он планирует ликвидировать пресс-зал Белого дома и восстановить на этом месте исторический бассейн, заявив, что ему никогда даже "не приходило в голову делать такую глупость".

Однако он отметил, что может перенести зал для пресс-конференций с его нынешнего места в Белом доме.

"Хотя я, возможно, и перемещу "Фейковые новости" в какое-то менее надоедливое место, старый бассейн уже никогда не вернуть", – написал Трамп.

Газета The New York Times сообщила во вторник, что в августе Трамп призвал тогдашнюю пресс-секретаря Кэролайн Левитт перенести пресс-конференции из пресс-зала имени Джеймса С. Брэди в Белом доме, хотя эта идея так и не была воплощена.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что запрещает Politico, CNN и MS NOW доступ в Белый дом – шаг, который юридические эксперты назвали неконституционным.

21 сентября эти три СМИ подали федеральный иск против президента.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.