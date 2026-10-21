NYT: Трамп хотів прибрати пресу з Білого дому і відкрити басейн замість зали для брифінгів

Президент США Дональд Трамп наполягав на тому, щоб прибрати журналістів з Білого дому, а на місці зали для пресконференцій імені Джеймса С. Брейді відкрити критий басейн.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, наприкінці серпня, під час однієї з останніх зустрічей тодішньої речниці Білого дому Керолайн Левітт із Трампом в Овальному кабінеті, він виклав їй свою ідею.

Він запропонував їй виселити журналістів із зали для пресконференцій імені Джеймса С. Брейді, що фактично усунуло б ЗМІ з Білого дому. Це, як він їй сказав, стало б її "останнім спадком".

Однак ця пропозиція так і не була реалізована за час її перебування на посаді.

За словами трьох осіб, обізнаних із перебігом обговорень, президент неодноразово звертався до Левітт з цим проханням протягом кількох місяців.

27 серпня Левітт офіційно пішла з посади прессекретаря Білого дому.

Трамп сказав своїм помічникам, що волів би повернути критий басейн, який президент Франклін Д. Рузвельт добудував у 1933 році для терапії своїх ніг, уражених поліомієлітом. Пізніше президент Річард Ніксон закрив його, щоб звільнити місце для ЗМІ. Журналісти, які мають акредитацію для висвітлення подій у Білому домі, працюють у невеликому офісному приміщенні, приєднаному до пресзали.

Трамп вже раніше, ще під час свого першого терміну, висував ідею виселення ЗМІ і так і не відмовився від неї остаточно. Все більше людей з його оточення підтримують цю ідею. Деякі з його близьких вважають, що переселення ЗМІ, найімовірніше, до адміністративної будівлі імені Ейзенхауера, що розташована через дорогу, може стати черговим ескалаційним кроком у низці значних заходів проти ЗМІ, які вже зайшли далі, ніж більшість з них очікувала.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що забороняє Politico, CNN та MS NOW доступ до Білого дому – крок, який юридичні експерти назвали неконституційним.

21 вересня ці три ЗМІ подали федеральний позов проти президента.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

24 вересня репортерам Politico, CNN та MS NOW відновили доступ до Білого дому після рішення судді, який зобов’язав адміністрацію Трампа негайно допустити представників трьох медіа.

Однак згодом Білий дім не дозволив журналістам CNN та Politico супроводжувати президента США Дональда Трампа на борту Air Force One під час його поїздок.