На території Латвії знайшли уламки іноземного дрона

Національні збройні сили Латвії повідомили про виявлення на території країни уламків безпілотника, що впав.

Про це йдеться у повідомленні Національних збройних сил в Х, передає "Європейська правда".

Безпілотний літальний апарат, який, ймовірно, увійшов у повітряний простір Латвії 18 жовтня, знайшли 24 жовтня в Алуксненському районі було знайдено іноземний

Після повідомлення про шум, схожий на вибух, Національні збройні сили у співпраці з Державною поліцією розпочали пошуки можливого місця падіння. Після дводенних пошукових робіт їх було припинено, оскільки отримана спочатку інформація була недостатньою для підтвердження фактичних обставин інциденту.

Наразі проводиться розслідування обставин події, а також розпочато службову перевірку з метою оцінки перебігу інциденту та пов’язаних з ним обставин.

У результаті інциденту цивільне населення не постраждало, цивільна інфраструктура не зазнала пошкоджень, і подальшої загрози не виявлено.

18 жовтня у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, були знайдені уламки ймовірного дрона, який порушив повітряний простір країни. Литва стверджує, що дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що дрон, який у неділю влетів до Литви, містив вибухівку.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.