На территории Латвии обнаружили обломки иностранного дрона

Национальные вооружённые силы Латвии сообщили об обнаружении на территории страны обломков упавшего беспилотника.

Об этом говорится в сообщении Национальных вооружённых сил в Х, передаёт "Европейская правда".

Беспилотный летательный аппарат, который, вероятно, вошёл в воздушное пространство Латвии 18 октября, был обнаружен 24 октября в Лиепнской гмине Алуксненского района

После поступления сообщения о шуме, похожем на взрыв, Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Государственной полицией начали поиски возможного места падения. После двухдневных поисковых работ они были прекращены, поскольку полученная изначально информация была недостаточной для подтверждения фактических обстоятельств инцидента.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия, а также начата служебная проверка с целью оценки хода инцидента и связанных с ним обстоятельств.

В результате инцидента гражданское население не пострадало, гражданская инфраструктура не получила повреждений, и дальнейшей угрозы не выявлено.

18 октября в селе Юоджонис, расположенном в Пасвалиском районе Литвы, были найдены обломки предположительно дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Литва утверждает, что дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что дрон, который в воскресенье влетел в Литву, содержал взрывчатку.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.