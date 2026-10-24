На протестах во Франции уже пришлось прибегнуть к водометам и слезоточивому газу

Во Франции продолжаются общенациональные протесты: если в Париже пока речь идет о мирных демонстрациях, то в других городах возникла напряженность в отношениях с полицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Несмотря на возражения со стороны профсоюзов, новый маршрут, утвержденный префектурой полиции Парижа, остался неизменным. Официальный маршрут демонстрации в столице пролегает между Порт-д’Итали и Порт-де-Венсенн с 14:00 до 19:00.

Отмечается, что шествие, проходящее в настоящее время, проходит мирно. По данным префектуры, в акции участвуют 110 тысяч человек.

В посте в социальных сетях лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон высоко оценил "прекрасную дисциплину" участников акции протеста во время того, что он назвал "самой масштабной демонстрацией с начала движения". Сам он тоже присоединился к демонстрации.

В других городах мирный характер акций сохранялся не везде.

Подразделения спецназначения применили слезоточивый газ против демонстрантов в Лионе, Лилле, Тулузе и Нанте через несколько часов после того, как министр внутренних дел Лоран Нуньес предупредил: "Мы не будем терпеть никакого насилия или нарушений общественного порядка".

В Лилле протестующие начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Против них, помимо слезоточивого газа, применили водометы.

До водометов дело дошло и в Нанте, где мародёры также разграбили ювелирный магазин.

По состоянию на 13:00 24 октября по всей Франции в связи с протестами задержали 135 человек.

Глава МВД Лоран Нуньес заявил в пятницу, что для предотвращения повторения насилия прошлой недели будет задействовано 70 000 полицейских при поддержке специализированных подразделений.

Во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. На субботу, 24 октября, запланирована вторая волна "национальной мобилизации" населения. В некоторых городах, в частности в Марселе, запретили протесты и приостановят на сутки работу общественного транспорта, опасаясь беспорядков.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.