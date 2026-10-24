Понад 700 осіб протестували проти терміналу для депортацій в Мюнхені

У суботу кілька сотень людей протестували проти запланованого терміналу для депортацій в Мюнхені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Близько 700 людей вийшли на демонстрацію поблизу аеропорту Мюнхена в Обердінгу проти депортацій, зокрема тих, що стосуються шукачів притулку. В аеропорту Мюнхена планується створити спеціальний термінал для депортацій, щоб пришвидшити та спростити процес депортації.

Акція протесту в аеропорту Мюнхена була частиною загальнонаціональної серії демонстрацій.

Акції протесту поблизу Мюнхена були організовані в рамках кампанії "Стоп терміналу депортації в аеропорту Мюнхена!". Кампанія критикує компанію Munich Airport GmbH за те, що вона надає інфраструктуру для розширення депортацій та отримує від цього фінансову вигоду. "Створюючи термінал депортації, аеропорт Мюнхена забезпечує логістичну інфраструктуру для масових депортацій", – заявив представник кампанії.

"Те, що вчора вважалося екстремальним, сьогодні продається як розумний інфраструктурний проєкт. Це явна ознака нормалізації вимог правих сил. Той, хто хоче зменшити кількість людей, яких змушують покинути країну, повинен створити справжні нормативні акти, що надають їм право залишитися", – зазначив він.

День акції під гаслом "Вся країна проти депортаційного божевілля" спрямований проти депортації осіб, яким було відмовлено у наданні притулку, утримання під вартою до депортації та розширення інфраструктури для цих цілей. Окрім Мюнхена, акції протесту були заплановані в аеропортах Франкфурта, Кельна, Лейпцига, Дюссельдорфа, Ганновера та Берліна.

П’ять держав-членів, які працюють над запуском перших центрів депортації мігрантів у третіх країнах – Німеччина, Австрія, Данія, Греція та Нідерланди, – досягли прогресу в підготовці цих проєктів.

Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 72 тисяч мігрантів.