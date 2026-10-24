Более 700 человек протестовали против терминала для депортаций в Мюнхене

В субботу несколько сотен человек протестовали против планируемого терминала для депортаций в Мюнхене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Около 700 человек вышли на демонстрацию возле аэропорта Мюнхена в Обердинге против депортаций, в частности тех, которые касаются просителей убежища. В аэропорту Мюнхена планируется создать специальный терминал для депортаций, чтобы ускорить и упростить процесс депортации.

Акция протеста в аэропорту Мюнхена была частью общенациональной серии демонстраций.

Акции протеста в окрестностях Мюнхена были организованы в рамках кампании "Стоп терминалу депортации в аэропорту Мюнхена!". Кампания критикует компанию Munich Airport GmbH за то, что она предоставляет инфраструктуру для расширения депортаций и получает от этого финансовую выгоду. "Создавая терминал депортации, аэропорт Мюнхена обеспечивает логистическую инфраструктуру для массовых депортаций", – заявил представитель кампании.

"То, что вчера считалось экстремальным, сегодня продается как разумный инфраструктурный проект. Это явный признак нормализации требований правых сил. Тот, кто хочет уменьшить количество людей, которых заставляют покинуть страну, должен создать настоящие нормативные акты, дающие им право остаться", – отметил он.

День акции под лозунгом "Вся страна против депортационного безумия" направлен против депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, содержания под стражей до депортации и расширения инфраструктуры для этих целей. Помимо Мюнхена, акции протеста были запланированы в аэропортах Франкфурта, Кельна, Лейпцига, Дюссельдорфа, Ганновера и Берлина.

Пять государств-членов, работающих над запуском первых центров депортации мигрантов в третьих странах – Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды, – добились прогресса в подготовке этих проектов.

Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 72 тысяч мигрантов.