Протесты в Италии: на улицах Милана – военные, в Риме – попытки штурмовать Колизей

В субботу в нескольких крупных городах Италии прошли протесты против высокой стоимости жизни – демонстрация в Милане прошла мирно благодаря значительному присутствию спецназа и военных, однако в Риме и Турине произошли кратковременные столкновения с полицией. Об этом сообщило агентство АP, пишет "Европейская правда". В Милане тысячи молодых людей прошли маршем по улицам, которые патрулировали военные, а элитные бутики были забиты досками. В то же время, позже после обеда большинство магазинов уже открылись. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о ряде мер, в частности о направлении в Милан дополнительных 500 военных и ужесточении наказаний для несовершеннолетних, которые, по данным полиции, составляли значительную часть участников насильственных протестов на прошлой неделе. В итоге в Милане полиция задержала нескольких несовершеннолетних в качестве превентивной меры.

🇮🇹🚨 MILAN – La brigade " FOUDRE " patrouille dans les rues pour prévenir les PILLAGES et sécuriser les commerces. ⚡👮 La présence policière est renforcée. ⚠️ https://t.co/G7oTZqy2Pe – KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 24, 2026

Молодежь в Милане выкрикивала оскорбления в адрес Мелони и поднимала вверх транспаранты с надписями вроде "Нет лжи государства". Группа протестующих высыпала гной перед зданием итальянского энергетического регулятора и сожгла символический гигантский счет за электроэнергию. 500 солдат, развернутых в Милане, присоединились к сотням военных, которые уже находились там, оказывая поддержку примерно 5 тысячам полицейских и других сотрудников служб безопасности. Власти использовали наблюдение с помощью дронов, проверки на железнодорожных станциях, подразделения быстрого реагирования и онлайн-мониторинг на случай возможных призывов к насилию. Многие магазины, в частности элитные бутики в миланском модном районе, среди которых Omega, Tiffany и Gucci, забили досками свои витрины. Магазин Apple также закрылся и оставался закрытым даже тогда, когда другие магазины вновь открылись. Безопасность была усилена также в Риме, где власти закрыли для посетителей элитные торговые улицы и усилили контроль в отдельных районах. Небольшое количество протестующих пыталось силой прорваться в Колизей, но их вытеснили охранники.

🔵#Cortei A #Roma forzati gli ingressi del Colosseo: i manifestanti sono entrati. Il cordone delle forze dell'ordine sbarra la strada verso il Circo Massimo. Dalla piazza per i social di Radio1 @elenapababaloni https://t.co/tRI5Du0TbW – Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 24, 2026

Centinaia di giovani in corteo a Roma passano sotto al Colosseo https://t.co/SmaJgbB9QS – Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) October 24, 2026