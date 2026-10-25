Протесты в Италии: на улицах Милана – военные, в Риме – попытки штурмовать Колизей
Новости — Воскресенье, 25 октября 2026, 09:38 —
В субботу в нескольких крупных городах Италии прошли протесты против высокой стоимости жизни – демонстрация в Милане прошла мирно благодаря значительному присутствию спецназа и военных, однако в Риме и Турине произошли кратковременные столкновения с полицией.
Об этом сообщило агентство АP, пишет "Европейская правда".
В Милане тысячи молодых людей прошли маршем по улицам, которые патрулировали военные, а элитные бутики были забиты досками. В то же время, позже после обеда большинство магазинов уже открылись.
Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о ряде мер, в частности о направлении в Милан дополнительных 500 военных и ужесточении наказаний для несовершеннолетних, которые, по данным полиции, составляли значительную часть участников насильственных протестов на прошлой неделе. В итоге в Милане полиция задержала нескольких несовершеннолетних в качестве превентивной меры.
🇮🇹🚨 MILAN – La brigade " FOUDRE " patrouille dans les rues pour prévenir les PILLAGES et sécuriser les commerces. ⚡👮 La présence policière est renforcée. ⚠️ https://t.co/G7oTZqy2Pe– KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 24, 2026
Молодежь в Милане выкрикивала оскорбления в адрес Мелони и поднимала вверх транспаранты с надписями вроде "Нет лжи государства". Группа протестующих высыпала гной перед зданием итальянского энергетического регулятора и сожгла символический гигантский счет за электроэнергию.
500 солдат, развернутых в Милане, присоединились к сотням военных, которые уже находились там, оказывая поддержку примерно 5 тысячам полицейских и других сотрудников служб безопасности. Власти использовали наблюдение с помощью дронов, проверки на железнодорожных станциях, подразделения быстрого реагирования и онлайн-мониторинг на случай возможных призывов к насилию.
Многие магазины, в частности элитные бутики в миланском модном районе, среди которых Omega, Tiffany и Gucci, забили досками свои витрины. Магазин Apple также закрылся и оставался закрытым даже тогда, когда другие магазины вновь открылись.
Безопасность была усилена также в Риме, где власти закрыли для посетителей элитные торговые улицы и усилили контроль в отдельных районах. Небольшое количество протестующих пыталось силой прорваться в Колизей, но их вытеснили охранники.
🔵#Cortei A #Roma forzati gli ingressi del Colosseo: i manifestanti sono entrati. Il cordone delle forze dell'ordine sbarra la strada verso il Circo Massimo. Dalla piazza per i social di Radio1 @elenapababaloni https://t.co/tRI5Du0TbW– Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 24, 2026
Centinaia di giovani in corteo a Roma passano sotto al Colosseo https://t.co/SmaJgbB9QS– Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) October 24, 2026
В других местах несколько сотен студентов провели мирную демонстрацию, чтобы подчеркнуть, что они не являются участниками беспорядков. Отдельный антивоенный марш состоялся в центре Рима. Организаторы пытались дистанцироваться от возможных беспорядков, призывая участников не скрывать лица и держать руки на виду.
Однако именно эти участники марша на короткое время столкнулись с полицией возле площади Республики. В итоге протестующие отступили, когда против них применили водомет.
Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили антиправительственные протесты. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов.
После этого в Италии решили расширить полномочия полиции и привели войска в состояние готовности.