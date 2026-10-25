Британія та Франція відпрацювали швидку висадку десанту для захисту НАТО

Понад 2500 британських і французьких військовослужбовців пройшли підготовку в Німеччині в межах однієї з найбільших британських повітрянодесантних операцій за останній час.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rapporteur.

Навчання RHINO TITAN передбачали перевірку сил двох країн у протистоянні умовному противнику, оснащеному безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби.

Семитижневі навчання проходили в навчальному центрі Зеннелагер у Німеччині. У них брала участь 16-та повітрянодесантна бригада Великої Британії, відома як сили швидкого реагування британських збройних сил. Німеччина як країна-господарка забезпечувала логістичну підтримку.

"Перед нами поставили реалістичне завдання із захисту території НАТО та протиставили противника, який використовує безпілотники й засоби радіоелектронної боротьби. Саме з такими загрозами ми зіткнулися б на сучасному полі бою", – заявив командир 16-ї повітрянодесантної бригади, бригадний генерал Ед Картрайт.

Близько 600 десантників здійснили стрибки з чотирьох транспортних літаків A400M Atlas Королівських військово-повітряних сил Великої Британії кількома хвилями під час одного з тактичних навчань.

Операція також продемонструвала, як можна розгортати війська разом зі спеціалізованим обладнанням і запасами, необхідними для негайного початку операцій після приземлення.

У навчаннях також брала участь бойова група 3-го парашутно-десантного батальйону (3 PARA), яку підтримувала рота 3-го парашутно-десантного полку морської піхоти Франції. Крім того, операцію підтримували три гелікоптери Chinook Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, зокрема вони забезпечували повітряне транспортування медичного пункту прийому поранених.

У британському Міноборони зазначили, що навчання також продемонстрували зусилля союзників по НАТО, спрямовані на поліпшення сумісності збройних сил і прискорення розгортання бойових підрозділів.

Раніше повідомлялось, що військово-повітряні сили Франції та Великої Британії вперше провели спільні ядерні навчання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до наявного ядерного щита США.