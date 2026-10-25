Британия и Франция отработали оперативную высадку десанта для защиты НАТО

Более 2500 британских и французских военнослужащих прошли подготовку в Германии в рамках одной из крупнейших британских воздушно-десантных операций за последнее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rapporteur.

Учения RHINO TITAN предусматривали проверку сил двух стран в противостоянии условному противнику, оснащенному беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы.

Семинедельные учения проходили в учебном центре Зеннелагер в Германии. В них принимала участие 16-я воздушно-десантная бригада Великобритании, известная как силы быстрого реагирования британских вооруженных сил. Германия как принимающая страна обеспечивала логистическую поддержку.

"Перед нами поставили реалистичную задачу по защите территории НАТО и противопоставили противника, использующего беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Именно с такими угрозами мы столкнулись бы на современном поле боя", – заявил командир 16-й воздушно-десантной бригады, бригадный генерал Эд Картрайт.

Около 600 десантников совершили прыжки с четырёх транспортных самолётов A400M Atlas Королевских военно-воздушных сил Великобритании несколькими волнами в ходе одного из тактических учений.

Операция также продемонстрировала, как можно развертывать войска вместе со специализированным оборудованием и запасами, необходимыми для немедленного начала операций после приземления.

В учениях также принимала участие боевая группа 3-го парашютно-десантного батальона (3 PARA), которую поддерживала рота 3-го парашютно-десантного полка морской пехоты Франции. Кроме того, операцию поддерживали три вертолета Chinook Королевских военно-воздушных сил Великобритании, в частности они обеспечивали воздушную перевозку медицинского пункта приема раненых.

В британском Минобороны отметили, что учения также продемонстрировали усилия союзников по НАТО, направленные на улучшение совместимости вооружённых сил и ускорение развертывания боевых подразделений.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Франции и Великобритании впервые провели совместные ядерные учения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.