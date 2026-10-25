Більшість німців очікують дострокового розпаду коаліції

Лише трохи менше ніж кожен четвертий німець вірить у те, що коаліція ХДС/ХСС та СДПН, очолювана канцлером Фрідріхом Мерцом, проіснує до наступних виборів до Бундестагу на початку 2029 року.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування YouGov, дані якого наводить видання Die Welt.

У ході опитування 2202 виборців, проведеного на замовлення DPA, 23% респондентів висловили переконання, що коаліція на чолі з Мерцом проіснує до кінця законодавчого терміну.

Натомість 13% вважають, що коаліція розпадеться ще цього року. 44% опитаних очікують, що її діяльність буде достроково припинена протягом наступних двох років. 20% не надали відповіді на питання.

Навіть серед виборців партій коаліції довіра до згуртованості уряду слабшає. Серед прихильників ХДС/ХСС 53% очікують на достроковий розпад, тоді як 32% вважають, що коаліція проіснує до 2029 року.

Серед виборців СДПН ці показники становлять 46% проти 34%.

З часу вересневих виборів до земельних парламентів, які завершилися драматичними втратами для ХДС та СДПН і значними здобутками "Альтернативи для Німеччини", коаліція перебуває в кризі.

Розбіжності щодо пакету реформ та підходів до "Лівих" і "Альтернативи для Німеччини" становлять серйозну проблему для альянсу.

Нагадаємо, сам Мерц нещодавно заявив, що не зацікавлений у популярності, наголосивши, що його пріоритетом є проведення складних реформ, а не підвищення власних рейтингів.

Переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.