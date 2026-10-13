Мерц прокоментував свої рекордно низькі рейтинги

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не зацікавлений у популярності, наголосивши, що його пріоритетом є проведення складних реформ, а не підвищення власних рейтингів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц сказав у вівторок на Дні німецьких роботодавців у Берліні, його цитує DW.

Опитування ARD-DeutschlandTrend, опубліковане 1 жовтня, показало, що лише 10% виборців задоволені діяльністю Мерца. Це найнижчий показник серед усіх канцлерів Німеччини з моменту початку проведення опитувань у 1997 році.

"Я не маю наміру ставати улюбленцем нації. Моя мета – повернути цю країну на правильний шлях, щоб ми знову могли запропонувати розумні перспективи, особливо для молодого покоління", – прокоментував свою непопулярність канцлер.

Мерц висловив ці думки у відповідь на запитання, чи готовий він протистояти опору щодо потенційно непопулярних реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності Німеччини.

"Я перебуваю в самому епіцентрі цього конфлікту. Якби це було не так, мої особисті рейтинги були б кращими", – сказав також глава німецького уряду.

Як повідомлялося, переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.

Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Фрідріх Мерц залишить свою посаду.

Тим часом ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вперше досягла рівня підтримки у 30%.