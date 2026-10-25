Большинство немцев ожидают досрочного распада коалиции

Лишь чуть меньше, чем каждый четвертый немец, верит в то, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, возглавляемая канцлером Фридрихом Мерцем, просуществует до следующих выборов в Бундестаг в начале 2029 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос YouGov, данные которого приводит издание Die Welt.

В ходе опроса 2202 избирателей, проведенного по заказу DPA, 23% респондентов выразили уверенность, что коалиция во главе с Мерцем просуществует до конца законодательного срока.

В то же время 13% считают, что коалиция распадется еще в этом году. 44% опрошенных ожидают, что ее деятельность будет досрочно прекращена в течение следующих двух лет. 20% не ответили на вопрос.

Даже среди избирателей партий коалиции доверие к сплоченности правительства ослабевает. Среди сторонников ХДС/ХСС 53% ожидают досрочного распада, тогда как 32% считают, что коалиция просуществует до 2029 года.

Среди избирателей СДПГ эти показатели составляют 46% против 34%.

Со времени сентябрьских выборов в земельные парламенты, завершившихся драматическими потерями для ХДС и СДПН и значительными успехами "Альтернативы для Германии", коалиция находится в кризисе.

Разногласия по поводу пакета реформ и подходов к "Левым" и "Альтернативе для Германии" представляют собой серьезную проблему для альянса.

Напомним, сам Мерц недавно заявил, что не заинтересован в популярности, подчеркнув, что его приоритетом является проведение сложных реформ, а не повышение собственных рейтингов.

Подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.