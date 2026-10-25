Зеленський закликав розблокувати погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot

Президент Володимир Зеленський підсумував наслідки російських обстрілів за тиждень та наголосив на потребі розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це глава держави написав у своїх соцмережах у неділю.

За інформацією, оприлюдненою президентом, за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, та майже 2300 ударних дронів. Увечері внаслідок російських обстрілів Дніпровщини загинуло четверо людей. Ще 22 поранені, серед них 11-річна дівчинка.

У Вінниці російський дрон вдарив по багатоповерхівці, шість людей було людей поранено. У Харкові росіяни спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. поранені рятувальники.

Також, за словами Зеленського, цієї ночі були удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу. Є пошкодження загалом у дев’яти областях.



"Так Росія реагує на дипломатію і деізоляцію. І дуже важливо, щоб паралельно з переговорним треком не знижувалася підтримка захисників життя. Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot", – закликав Зеленський.

Також, додав він, потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних "шахедів".

"Кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя. Дякую всім партнерам, які саме так допомагають", – подякував президент.

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю ABC News Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до системи Patriot.

Днями Зеленський також заявив, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у постачанні необхідних Україні ресурсів.