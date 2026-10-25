Зеленский призвал разблокировать согласованные европейцами поставки перехватчиков для Patriot

Президент Владимир Зеленский подвел итоги последствий российских обстрелов за неделю и подчеркнул необходимость разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава государства написал в своих соцсетях в воскресенье.

По информации, обнародованной президентом, за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов. Вечером в результате российских обстрелов Днепровской области погибли четыре человека. Еще 22 человека ранены, среди них 11-летняя девочка.

В Виннице российский дрон ударил по многоэтажному дому, шесть человек получили ранения. В Харькове россияне сначала нанесли удар по строительному гипермаркету, а затем нанесли повторный удар по экстренным службам, прибывшим на место. Ранены спасатели.

Кроме того, по словам Зеленского, этой ночью были нанесены удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. Повреждения зафиксированы в общей сложности в девяти областях.



"Так Россия реагирует на дипломатию и деизоляцию. И очень важно, чтобы параллельно с переговорным процессом не снижалась поддержка защитников жизни. Нужно разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для Patriot", – призвал Зеленский.

Кроме того, добавил он, необходимо и дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "шахидов".

"Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизни. Спасибо всем партнерам, которые именно так помогают", – поблагодарил президент.

Напомним, накануне в интервью ABC News Зеленский рассказал, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для системы Patriot.

На днях Зеленский также заявил, что на уровне Министерства обороны США наблюдается задержка с поставкой необходимых Украине ресурсов.