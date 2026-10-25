Протестувальники влаштували масові безлади в Барселоні, понад сотня затриманих

У суботу ввечері в центрі Барселони спалахнули заворушення під час протестів: протестувальники кидали в правоохоронців каміння та інші важкі предмети, а кілька груп зводили барикади, підпалювали сміттєві баки та розбивали вітрини магазинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

За даними влади, заворушення призвели до затримання 128 осіб, приблизно чверть із них – неповнолітні. Під час сутичок також постраждали 15 поліцейських.

Масові безлади у Бареселоні ввечері 24 жовтня фото: EFE

Зібрання організували в соціальних мережах під гаслом "Instituts Indignats" ("Обурені школярі"). Його метою було перенести до столиці Каталонії французький молодіжний рух "Lycéens Indignés" ("Обурені ліцеїсти").

За повідомленнями іспанських ЗМІ, на піку демонстрація зібрала близько 600 людей.

Заворушення почалися приблизно о 18:00, коли кілька груп молодих людей, багато з яких були одягнені в чорне та мали на головах капюшони, почали пошкоджувати вуличне обладнання. Після цього на місце прибули поліцейські спецпідрозділи. Це змусило демонстрантів розбігтися прилеглими вулицями, де сутички продовжилися.

BREAKING: Mass looting happening across Barcelona tonight. https://t.co/6g8Nps8fK6 – Eyal Yakoby (@EYakoby) October 25, 2026

Протестувальники кидали в правоохоронців каміння та інші важкі предмети. Кілька груп зводили барикади, підпалювали сміттєві баки та били вітрини магазинів. Поліція проводила силові операції для розгону учасників заворушень і відновлення контролю над районом.

За даними видання La Vanguardia, пограбували близько 14 магазинів. Під час сутичок також пошкодили мотоцикли, велосипеди та автобусні зупинки.

Через насильство численні підприємства були змушені припинити роботу, а міська поліція обмежила доступ до площі Каталонії.

Мер Барселони Жауме Колбоні засудив інциденти та заявив, що міська рада долучиться до судового процесу, щоб домогтися притягнення винних до відповідальності за завдані збитки. Голова уряду Каталонії Сальвадор Ілля також засудив заворушення та підтримав дії поліції.

Міністерка внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон назвала інциденти "невиправданим насильством і вандалізмом" та наголосила, що причетні до них не захищали жодної законної справи.

Нагадаємо, у суботу, 24 жовтня, на протестах у Франції, з безпрецедентними заходами безпеки, затримали близько тисячі людей.

У суботу у кількох великих містах Італії відбулись протести проти високої вартості життя – демонстрація в Мілані минула мирно завдяки значній присутності спецпризначенців та військових, проте у Римі та в Турині відбулися короткочасні сутички з поліцією.