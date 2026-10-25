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Протестующие устроили массовые беспорядки в Барселоне, задержано более сотни человек

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Новости — Воскресенье, 25 октября 2026, 11:59 — Кристина Бондарева

В субботу вечером в центре Барселоны вспыхнули беспорядки во время протестов: протестующие бросали в правоохранителей камни и другие тяжелые предметы, а несколько групп возводили баррикады, поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

По данным властей, беспорядки привели к задержанию 128 человек, примерно четверть из них – несовершеннолетние. В ходе столкновений также пострадали 15 полицейских.

 

Массовые беспорядки в Барселоне вечером 24 октября

фото: EFE

Сбор организовали в социальных сетях под лозунгом "Instituts Indignats" ("Возмущенные школьники"). Его целью было перенести в столицу Каталонии французское молодежное движение "Lycéens Indignés" ("Возмущенные лицеисты").

По сообщениям испанских СМИ, в пик демонстрация собрала около 600 человек.

Беспорядки начались примерно в 18:00, когда несколько групп молодых людей, многие из которых были одеты в чёрное и имели на головах капюшоны, начали повреждать уличное оборудование. После этого на место прибыли полицейские спецподразделения. Это заставило демонстрантов разбежаться по прилегающим улицам, где столкновения продолжились.

Протестующие бросали в правоохранителей камни и другие тяжелые предметы. Несколько групп возводили баррикады, поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов. Полиция проводила силовые операции по разгону участников беспорядков и восстановлению контроля над районом.

По данным издания La Vanguardia, были ограблены около 14 магазинов. В ходе столкновений также были повреждены мотоциклы, велосипеды и автобусные остановки.

Из-за насилия многие предприятия были вынуждены приостановить работу, а городская полиция ограничила доступ к площади Каталонии.

Мэр Барселоны Жауме Колбони осудил инциденты и заявил, что городской совет присоединится к судебному процессу, чтобы добиться привлечения виновных к ответственности за нанесенный ущерб. Глава правительства Каталонии Сальвадор Илья также осудил беспорядки и поддержал действия полиции.

Министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон назвала инциденты "неоправданным насилием и вандализмом" и подчеркнула, что причастные к ним не защищали никакого законного дела.

Напомним, в субботу, 24 октября, на протестах во Франции, где были приняты беспрецедентные меры безопасности, задержали около тысячи человек.

В субботу в нескольких крупных городах Италии прошли протесты против высокой стоимости жизни – демонстрация в Милане прошла мирно благодаря значительному присутствию спецназа и военных, однако в Риме и Турине произошли кратковременные столкновения с полицией.

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