Протестующие устроили массовые беспорядки в Барселоне, задержано более сотни человек

В субботу вечером в центре Барселоны вспыхнули беспорядки во время протестов: протестующие бросали в правоохранителей камни и другие тяжелые предметы, а несколько групп возводили баррикады, поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

По данным властей, беспорядки привели к задержанию 128 человек, примерно четверть из них – несовершеннолетние. В ходе столкновений также пострадали 15 полицейских.

Массовые беспорядки в Барселоне вечером 24 октября фото: EFE

Сбор организовали в социальных сетях под лозунгом "Instituts Indignats" ("Возмущенные школьники"). Его целью было перенести в столицу Каталонии французское молодежное движение "Lycéens Indignés" ("Возмущенные лицеисты").

По сообщениям испанских СМИ, в пик демонстрация собрала около 600 человек.

Беспорядки начались примерно в 18:00, когда несколько групп молодых людей, многие из которых были одеты в чёрное и имели на головах капюшоны, начали повреждать уличное оборудование. После этого на место прибыли полицейские спецподразделения. Это заставило демонстрантов разбежаться по прилегающим улицам, где столкновения продолжились.