Прем'єр Британії бачить потребу у "чесній дискусії" щодо вільного пересування з ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем закликав до "чесної дискусії" щодо можливого відновлення свободи пересування громадян між Сполученим Королівством та Європейським Союзом, яка діяла до Brexit.

Його слова наводить Sky News, передає "Європейська правда".

Бернем зазначив, що після Brexit імміграція до Британії стала "іншою", оскільки все більше іноземців ‌переїжджають туди на постійне проживання.

"З вільним пересуванням були пов’язані дуже серйозні виклики, і я говорив про них під час мого попереднього перебування в парламенті. Але водночас це був такий тип імміграції, який, можливо, не був таким складним [як зараз] (...) Я вважаю, що нам просто потрібно чесно обговорити ці питання", – сказав він.

Принцип свободи пересування Євросоюзом є одним із основних прав ЄС, що дозволяє всім громадянам держав-членів ЄС, а також кількох інших країн, подорожувати, проживати, працювати та навчатися в будь-якій іншій країні-учасниці без необхідності отримання дозволу на роботу та без дискримінації за національною приналежністю.

Членство Великої Британії в ЄС призвело до переїзду до країни великої кількості громадян ЄС. Після Brexit було запроваджено нову систему видачі віз мігрантам, але чиста міграція спочатку різко зросла, а потім в останні місяці почала знижуватися.

Прем'єр-міністр заявив, що, хоча він поки що не збирається "поспішати з остаточною позицією" щодо вільного пересування, відмова від такої угоди також не буде "червоною лінією" у переговорах.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Згодом лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.

А 12 жовтня стало відомо, що Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада в Брюсселі.

Читайте також: Виправити Brexit. Що пропонує новий прем’єр Британії, який вважає помилкою вихід з ЄС.