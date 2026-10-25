Премьер Британии считает необходимым провести "честную дискуссию" по вопросу свободного передвижения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал к "честной дискуссии" о возможном восстановлении свободы передвижения граждан между Соединённым Королевством и Европейским Союзом, которая действовала до Brexit.

Его слова приводит Sky News, передает "Европейская правда".

Бернем отметил, что после Brexit иммиграция в Великобританию стала "другой", поскольку все больше иностранцев переезжают туда на постоянное жительство.

"Со свободным передвижением были связаны очень серьезные вызовы, и я говорил о них во время моего предыдущего пребывания в парламенте. Но в то же время это был такой тип иммиграции, который, возможно, не был таким сложным [как сейчас] (...) Я считаю, что нам просто нужно честно обсудить эти вопросы", – сказал он.

Принцип свободного передвижения по территории Евросоюза является одним из основных прав ЕС, позволяющим всем гражданам государств-членов ЕС, а также нескольких других стран путешествовать, проживать, работать и учиться в любой другой стране-участнице без необходимости получения разрешения на работу и без дискриминации по национальной принадлежности.

Членство Великобритании в ЕС привело к переезду в страну большого количества граждан ЕС. После Brexit была введена новая система выдачи виз мигрантам, но чистая миграция сначала резко возросла, а затем в последние месяцы начала снижаться.

Премьер-министр заявил, что, хотя он пока не собирается "спешить с окончательной позицией" в отношении свободного передвижения, отказ от такого соглашения также не станет "красной линией" в переговорах.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принёс "больше вреда, чем пользы".

Впоследствии лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

А 12 октября стало известно, что Великобритания и Европейский Союз проведут ежегодный саммит лидеров 20 ноября в Брюсселе.

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