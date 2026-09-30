Франція та Іспанія були б раді поверненню Британії до ЄС

Лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Велику Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Іспанії Педро Санчес висловилися після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем покритикував Brexit.

"Ласкаво просимо назад", – жартома сказав англійською мовою Макрон, виступаючи в середу в Мадриді разом із Санчесом, який приймає французького лідера в рамках дводенного візиту.

"Цей прем’єр-міністр рухається в цьому напрямку. Гадаю, це дуже хороша новина як для його країни, так і для європейців", – додав Макрон.

Санчес назвав Brexit "величезною втратою" для населення Великої Британії та Європи, але наголосив, що Іспанія "безумовно радо зустріне" повернення Великої Британії "і знову відкриє свої обійми для братнього народу, з яким Іспанія має такі добрі стосунки в усіх сферах".

Наразі тривають підготовчі роботи до саміту ЄС-Велика Британія, який має відбутися в Брюсселі в листопаді.

Очікується, що саміт, який мав відбутися в липні, але був відкладений після відставки Кіра Стармера з посади прем’єр-міністра, буде зосереджений на трьох основних напрямках: об’єднанні ринків викидів вуглецю ЄС та Великої Британії, досягненні домовленостей щодо торгівлі продовольством та сільськогосподарською продукцією, а також програмі мобільності молоді для подорожей та роботи.

Хоча відносини між Великою Британією та ЄС покращилися після обрання у 2024 році уряду лейбористів, це партнерство зіткнулося з перешкодами через занепокоєння Об'єднаного Королівства щодо майбутнього законодавства "Вироблено в Європі", яке готується в Брюсселі.

Раніше агентство Bloomberg також повідомляло, що ЄС відхилив спроби Великої Британії взяти участь у деяких ключових засіданнях.

Британський прем’єр Енді Бернем напередодні заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Великою Британією та ЄС, зазначивши на з'їзді Лейбористської партії, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Раніше Бернем заявив, що питання щодо повернення до Європейського Союзу – це питання "на інший раз", а його уряд фокусуватиметься на зближенні з блоком.