Прем'єр Британії: Brexit приніс більше шкоди, ніж користі

Британський прем’єр Енді Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Великою Британією та ЄС, зазначивши на з'їзді Лейбористської партії, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Заяву Бернема наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Натякнувши на те, що він може відмовитися від "червоних ліній" передвиборчої програми Лейбористської партії 2024 року, які забороняють повернення до митного союзу або єдиного ринку, прем’єр-міністр заявив, що Британія має визначитися зі своїми "довгостроковими відносинами" з ЄС.

Бернем зазначив, що в результаті виходу з ЄС Велика Британія "втратила частину контролю" над економікою та імміграцією.

"Ми не зможемо забезпечити Великій Британії той чіткий шлях, який нам потрібен до кінця століття, доки не визначимося з довгостроковими відносинами з тим, що, як і раніше, залишається нашим найбільшим ринком. Я не можу сказати вам, що нинішній стан справ нас влаштовує. Brexit приніс більше шкоди, ніж користі", – сказав Бернем у вівторок під час промови перед партійцями в Ліверпулі.

Тому, за словами очільника британського уряду, він скористається нагодою в рамках саміту Велика Британія–ЄС, "щоб викласти вам і всій країні, які, на мою думку, існують варіанти довгострокових відносин Великої Британії з нашими європейськими партнерами".

"І я подивлюся, чи зможемо ми досягти консенсусу щодо одного з них, який дасть нам ясність щодо нашої позиції та майбутнього континенту, на якому ми живемо", – додав він.

Саміт Велика Британія–ЄС, запланований на липень, було відкладено після відставки попередника Бернема, Кіра Стармера, і нова дата поки що не визначена.

Критикуючи Brexit, він сказав: "Brexit не дав нам контролю. Ми втратили частину контролю над нашою економікою, оскільки десятиліття низьких темпів зростання поставило нас у більш вразливе становище. І ми втратили частину контролю над імміграцією".

Раніше Бернем заявив, що питання щодо повернення до Європейського Союзу – це питання "на інший раз", а його уряд фокусуватиметься на зближенні з блоком.

Наприкінці серпня Бернем заявив, що Велика Британія має бути сміливішою в процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.

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