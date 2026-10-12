ЄС і Британія погодили дату спільного саміту

Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада в Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Берхем підтвердив цю дату у заяві, з якою він виступив у Палаті громад у понеділок вдень.

Брюссель і Лондон мають намір використати цю зустріч для підписання нових угод про торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, торгівлю квотами на викиди та програму мобільності молоді.

Бернем заявив Палаті громад, що хоче домогтися укладення цих угод – роботу над якими розпочав його попередник Кір Стармер – а потім приступити до "спокійного, тверезого та раціонального аналізу" можливості ще тісніших відносин.

"Якщо ми серйозно налаштовані на стимулювання зростання, контроль над імміграцією, відстоювання наших цінностей та забезпечення безпеки, то цю розмову нам необхідно провести. Збереження статус-кво не влаштовує Велику Британію. Гірше того, відмова від цього була б серйозним невиконанням службових обов’язків", – сказав він.

За словами Бернема, найближчим пріоритетом є "забезпечення успішного результату саміту".

"І я вважаю, що потім нам слід налагодити серйозний діалог щодо різних варіантів наших відносин у довгостроковій перспективі", – додав очільник британського уряду.

Прем’єр-міністр також заявив, що зустріч стане нагодою "висловити нашу стурбованість щодо ініціативи "Зроблено в Європі" – програми протекціонізму ЄС, з якої деякі країни хочуть виключити Велику Британію".

Раніше Бернем висловлював думку, що ці майбутні варіанти можуть включати повернення до єдиного ринку, митний союз або навіть повне вступ до ЄС.

Цьогорічний саміт мав відбутися в липні, але був відкладений після падіння уряду Стармера.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Згодом лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.

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