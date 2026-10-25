Французькі профспілки закликали до нових протестів

Французькі протестні групи та профспілки закликали в неділю, 25 жовтня, до проведення подальших демонстрацій.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Лідери профспілок закликали до подальших протестів наступної суботи, 31 жовтня, та до загальнонаціонального страйку 5 листопада.

Вони зазначили, що невдоволення рівнем заробітної плати, вартістю життя та якістю державних послуг поширюється далеко за межі студентського руху, який вперше мобілізувався минулого місяця.

"Ми спостерігаємо накопичення гніву", – заявила співголова лівої профспілкової федерації "Solidaires" Мюріель Гільбер.

За її словами, невдоволення студентів, робітників, пожежників та інших груп зливається воєдино.

"Ми закликаємо людей вийти на вулиці наступної суботи", – сказала вона.

Профспілка викладачів SUD Education, своєю чергою, заявила, що приєднається до демонстрації 31 жовтня, тоді як велика профспілка CGT зазначила, що ухвалить рішення протягом тижня.

"Жовті жилети" також закликали до масових мітингів наступної суботи, зокрема до сидячих протестів біля мерій та Національних зборів.

У неділю, 25 жовтня, Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що в напередодні було затримано 1314 людей.

За різними оцінками влади та профспілки CGT, яка організовувала акції, у суботніх демонстраціях по всій країні взяли участь від 410 до 800 тисяч осіб. За даними цих джерел, у головній ході в Парижі взяли участь від 110 до 250 тисяч учасників.

Уряд Макрона віддав наказ поліції не допустити протестувальників до центрів міст, де зосереджені магазини, а в Парижі та деяких інших містах у певних районах було введено часткову комендантську годину. Президент Франції наказав заборонити демонстрації, що не організовуються профспілками, як незаконні.

У Парижі, де багато магазинів забили вікна дошками, щоб запобігти мародерству, а Лувр і Музей д’Орсе були закриті на цей день, головна демонстрація пройшла здебільшого мирно.