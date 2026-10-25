Французские профсоюзы призвали к новым протестам

Французские протестные группы и профсоюзы призвали в воскресенье, 25 октября, к проведению дальнейших демонстраций.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Лидеры профсоюзов призвали к продолжению протестов в следующую субботу, 31 октября, и к общенациональной забастовке 5 ноября.

Они отметили, что недовольство уровнем заработной платы, стоимостью жизни и качеством государственных услуг выходит далеко за пределы студенческого движения, которое впервые мобилизовалось в прошлом месяце.

"Мы наблюдаем нарастание гнева", – заявила сопредседатель левой профсоюзной федерации "Solidaires" Мюриэль Гильбер.

По её словам, недовольство студентов, рабочих, пожарных и других групп сливаются воедино.

"Мы призываем людей выйти на улицы в следующую субботу", – сказала она.

Профсоюз преподавателей SUD Education, в свою очередь, заявил, что присоединится к демонстрации 31 октября, тогда как крупный профсоюз CGT отметил, что примет решение в течение недели.

"Жёлтые жилеты" также призвали к массовым митингам в следующую субботу, в частности к сидячим протестам у мэрий и Национальных собраний.

В воскресенье, 25 октября, Министерство внутренних дел Франции сообщило, что накануне были задержаны 1314 человек.

По разным оценкам властей и профсоюза CGT, организовывавшего акции, в субботних демонстрациях по всей стране приняли участие от 410 до 800 тысяч человек. По данным этих источников, в главном шествии в Париже приняли участие от 110 до 250 тысяч человек.

Правительство Макрона отдало приказ полиции не допускать протестующих в центры городов, где сосредоточены магазины, а в Париже и некоторых других городах в определенных районах был введён частичный комендантский час. Президент Франции распорядился запретить демонстрации, не организованные профсоюзами, как незаконные.

В Париже, где многие магазины забили окна досками, чтобы предотвратить мародерство, а Лувр и Музей д’Орсе были закрыты в этот день, главная демонстрация прошла в основном мирно.