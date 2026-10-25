На виборах у Сербії зафіксували різке зростання явки порівняно з 2023 роком

Станом на 12:00 25 жовтня на дострокових парламентських виборах у Сербії, які розглядаються як протистояння між колишнім президентом Александаром Вучичем та студентським рухом, проголосувало понад 34% виборців.

Про це повідомила Республіканська виборча комісія, передає Savremena politika, пише "Європейська правда".

Як повідомили у РВК, станом на 12:00 на дострокових парламентських виборах у Сербії проголосували 34,55% відсотка виборців.

Найвища явка спостерігається у північній провінції Воєводина, де проголосували 38,08% виборців, у Шумадії та західній частині Сербії – 32,56%, у південній та східній частині країни – 31,95%, а в Белграді – 35,23 % виборців.

Зазначається, що на попередніх парламентських виборах у грудні 2023 року явка виборців до 12:00 становила 21,33%.

Напередодні виборів головні опоненти йшли нога в ногу, що робить вибори найнепередбачуванішими за останні роки. Згідно з опитуванням Ipsos, опублікованим 22 жовтня, Сербська прогресивна партія Вучича лідирувала з 47% голосів проти 40% у студентського руху. Інші опитування показували лідерство "Студентського списку".

Очікується висока явка, а більшість дрібних партій можуть не подолати 3-відсотковий бар’єр до парламенту.

Позачергові парламентські вибори були оголошені 9 вересня тоді ще президентом Вучичем. Наприкінці вересня Вучич подав у відставку з посади.

Вибори проходять після майже двох років студентських демонстрацій проти корупції та авторитаризму Вучича. Протести були спричинені загибеллю 16 людей у 2024 році, коли в місті Нові-Сад обвалився навіс залізничного вокзалу. Відтоді студенти здобули широку підтримку суспільства.

Минулі парламентські вибори в Сербії відбулися 17 грудня 2023 року.

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