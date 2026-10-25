На выборах в Сербии зафиксировали резкий рост явки по сравнению с 2023 годом

По состоянию на 12:00 25 октября на досрочных парламентских выборах в Сербии, которые рассматриваются как противостояние между бывшим президентом Александаром Вучичем и студенческим движением, проголосовало более 34 % избирателей.

Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия, передает Savremena politika, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в РИК, по состоянию на 12:00 на досрочных парламентских выборах в Сербии проголосовали 34,55% избирателей.

Самая высокая явка наблюдается в северной провинции Воеводина, где проголосовали 38,08% избирателей, в Шумадии и западной части Сербии – 32,56%, в южной и восточной частях страны – 31,95%, а в Белграде – 35,23% избирателей.

Отмечается, что на предыдущих парламентских выборах в декабре 2023 года явка избирателей к 12:00 составила 21,33%.

Накануне выборов главные оппоненты шли нога в ногу, что делает выборы самыми непредсказуемыми за последние годы. Согласно опросу Ipsos, опубликованному 22 октября, Сербская прогрессивная партия Вучича лидировала с 47 % голосов против 40 % у студенческого движения. Другие опросы показывали лидерство "Студенческого списка".

Ожидается высокая явка, а большинство мелких партий могут не преодолеть 3-процентный барьер для прохождения в парламент.

Внеочередные парламентские выборы были объявлены 9 сентября тогда ещё президентом Вучичем. В конце сентября Вучич подал в отставку с поста.

Выборы проходят после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и авторитаризма Вучича. Протесты были вызваны гибелью 16 человек в 2024 году, когда в городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала. С тех пор студенты получили широкую поддержку общества.

Последние парламентские выборы в Сербии состоялись 17 декабря 2023 года.

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