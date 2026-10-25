Вучич проти студентів: у Сербії почалися найнапруженіші за останні роки вибори

У Сербії в неділю відбуваються дострокові парламентські вибори, які розглядаються як протистояння між колишнім президентом Александаром Вучичем та студентським рухом, який майже два роки очолював протести проти нього.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці працюють з 7:00 до 20:00. Право голосу мають майже 6,5 млн громадян, а голосування відбувається на понад 8 тисячах дільниць. Для голосування за кордоном зареєстровано трохи більше за 100 тисяч виборців.

На виборчих дільницях у Белграді та Нові-Саді перед початком голосування о 7 ранку утворилися черги.

Участь у виборах беруть 18 виборчих списків, однак де факто вибори перетворилися на змагання між правою Сербською прогресивною партією Вучича, якого висунули кандидатом у прем’єр-міністри, та "Студентським списком", який підтримує молодь.

Напередодні виборів головні опоненти йшли нога в ногу, що робить вибори найнепередбачуванішими за останні роки. Згідно з опитуванням Ipsos, опублікованим у четвер, Сербська прогресивна партія Вучича лідирувала з 47% голосів проти 40% у студентського руху. Інші опитування показували лідерство "Студентського списку".

Очікується висока явка, а більшість дрібних партій можуть не подолати 3-відсотковий бар’єр до парламенту.

Позачергові парламентські вибори були оголошені 9 вересня тоді ще президентом Вучичем. Наприкінці вересня Вучич подав у відставку з посади.

Вибори проходять після майже двох років студентських демонстрацій проти корупції та авторитаризму Вучича. Протести були спричинені загибеллю 16 людей у 2024 році, коли в місті Нові-Сад обвалився навіс залізничного вокзалу. Відтоді студенти здобули широку підтримку суспільства.

Минулі парламентські вибори в Сербії відбулися 17 грудня 2023 року.

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