У Сербії студентський рух випереджає партію влади напередодні виборів

У Сербії студентський рух, який у вересні вступив у передвиборчу гонку, має підтримку більшої кількості виборців, які визначилися з вибором, ніж список правлячої Сербської прогресивної партії (SNS).

Про це свідчать результати опитування організації "Нова сербська політична думка" (NSPM), передає N1, пише "Європейська правда".

Результати опитування свідчать, що у Сербії "Студентський список – студенти перемагають" має підтримку 44,6% виборців, які визначилися з вибором, тоді як список правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) – 42,7%.

Серед інших політичних сил підтримка Соціалістичної партії Сербії (SPS) становить 2,9%, списку "Європейська Сербія" – 2,7%.

Водночас 2,7% респондентів заявили, що голосуватимуть проти влади, але ще не визначилися, за який саме список віддадуть голос.

За даними опитування, 79,8% респондентів заявили, що точно прийдуть на парламентські вибори, ще 13,3% зазначили, що, ймовірно, голосуватимуть.

Телефонне опитування охопило 1050 респондентів, дослідження проводили з 25 вересня до 5 жовтня.

Зазначимо, студенти університетів, які майже два роки очолювали антиурядові протести в Сербії, у понеділок, 14 вересня, офіційно подали список кандидатів "Студентський список – студенти перемагають" для участі в дострокових парламентських виборах.

Як відомо, 9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

А сам Вучич вирішив достроково припинити свій другий термін на посаді президента Сербії.

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