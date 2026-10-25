У Великій Британії вирує шторм "Боело": десятки тисяч будинків знеструмлені

Внаслідок шторму "Боело" понад 80 тисяч будинків у Шотландії, Північній Ірландії та на півночі Англії, залишилися без електропостачання.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Несприятливі погодні умови, що обрушилися на північні райони Великої Британії 2 жовтня ввечері, стали другим штормом, якому дали ім’я, за останні два дні: у п’ятницю, 23 жовтня, шторм "Остін" приніс сильні вітри на південний захід Англії.

Асоціація енергетичних мереж повідомила вранці 25 жовтня, що інженери відновили електропостачання для 344 900 споживачів, проте 82 6000 залишаються без електроенергії.

Цього ж дня внаслідок шторму постраждало залізничне сполучення. Зокрема залізнична лінія між Престоном і Блекпулом-Норт у Ланкаширі була заблокована після того, як сильні дощі призвели до повені, а в Шотландії на колії поблизу Дамфріса впали дерева.

По всій Шотландії діють обмеження швидкості, а кілька ділянок залізниць було закрито.

Сильний вітер також спричинив перебої в авіасполученні: сотні рейсів було затримано або скасовано в кількох аеропортах Великої Британії та Ірландії, зокрема в Дубліні, Гітроу, Манчестері, Единбурзі та Глазго.

У середу 21 жовтня стало відомо, що щонайменше троє людей загинули внаслідок штормів та повеней на півдні Франції.

Також нещодавно в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.