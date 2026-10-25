В Великобритании бушует шторм "Боэло": десятки тысяч домов остались без электричества

В результате шторма "Боэло" более 80 тысяч домов в Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии остались без электроснабжения.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Неблагоприятные погодные условия, обрушившиеся на северные районы Великобритании вечером 2 октября, стали вторым штормом, которому дали имя, за последние два дня: в пятницу, 23 октября, шторм "Остин" принёс сильные ветры на юго-запад Англии.

Ассоциация энергетических сетей сообщила утром 25 октября, что инженеры восстановили электроснабжение для 344 900 потребителей, однако 82 6000 остаются без электроэнергии.

В этот же день в результате шторма пострадало железнодорожное сообщение. В частности, железнодорожная линия между Престоном и Блэкпулом-Норт в Ланкашире была заблокирована после того, как сильные дожди привели к наводнению, а в Шотландии на пути вблизи Дамфриса упали деревья.

По всей Шотландии действуют ограничения скорости, а несколько участков железных дорог были закрыты.

Сильный ветер также вызвал перебои в авиасообщении: сотни рейсов были задержаны или отменены в нескольких аэропортах Великобритании и Ирландии, в частности в Дублине, Хитроу, Манчестере, Эдинбурге и Глазго.

В среду, 21 октября, стало известно, что по меньшей мере три человека погибли в результате штормов и наводнений на юге Франции.

Также недавно в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете погибла 102-летняя женщина в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.