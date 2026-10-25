У Чехії протестують проти планів змінити фінансування суспільних ЗМІ

У столиці Чехії Празі у неділю, 25 жовтня, сотні людей вийшли на демонстрацію проти планів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо.

Про це пише iDNES, передає "Європейська правда".

Організатори побоюються, що перехід на фінансування з державного бюджету загрожуватиме незалежності суспільних мовників.

Акцію на Староміській площі організувала громадська ініціатива "Мільйон моментів за демократію". Учасники прийшли з чеськими прапорами та плакатами, на яких критикують запропоновані зміни у фінансуванні Чеського телебачення та Чеського радіо.

Фото: iDNES

Голова організації Мікулаш Мінар заявив, що демонстрація має стати сигналом уряду про неприйнятність його планів. Він закликав учасників зберігати спокій і наголосив, що протистояти політичному курсу влади потрібно мирними методами.

"Це чіткий сигнал цьому уряду: ви справді зайшли занадто далеко. Будь ласка, не давайте себе спровокувати в найближчі тижні та місяці. Ми переможемо цей злий і ненависний уряд не силою, а завдяки нашому спокою", – сказав він.

Організатори розкритикували прискорений розгляд законопроєкту в Палаті депутатів.

Фото: iDNES

Водночас прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відкинув звинувачення в тому, що запропоновані зміни означатимуть націоналізацію ЗМІ або загрожуватимуть демократії. Він заявив, що уряд виконує передвиборчу обіцянку скасувати ліцензійні збори.

До критики планів уряду долучилася також ініціатива Veřejnoprávně, яка представляє працівників Чеського телебачення та Чеського радіо. Вона оголосила про намір провести цілоденний страйк 3 листопада.

Законопроєкт наразі пройшов перше читання в парламенті.

Зазначимо, 23 жовтня ввечері поліція Праги вступила в сутички з протестувальниками біля будівлі Палати депутатів, мітингарі намагалися проникнути до будівлі.

Хвиля протестів через ініційовані зміни до фінансування суспільних мовників почалася ще у квітні, до неї долучилися багато звичайних громадян.

21 червня в Празі тисячі людей вийшли на марш, щоб висловити протест проти запланованої чеським урядом реформи.