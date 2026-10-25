В Чехии проходят протесты против планов изменить систему финансирования общественных СМИ

В столице Чехии Праге в воскресенье, 25 октября, сотни людей вышли на демонстрацию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Об этом пишет iDNES, передает "Европейская правда".

Организаторы опасаются, что переход на финансирование из государственного бюджета поставит под угрозу независимость общественных вещателей.

Акцию на Староместской площади организовала общественная инициатива "Миллион моментов за демократию". Участники пришли с чешскими флагами и плакатами, на которых критикуют предложенные изменения в финансировании Чешского телевидения и Чешского радио.

Фото: iDNES

Председатель организации Микулаш Минар заявил, что демонстрация должна стать сигналом правительству о неприемлемости его планов. Он призвал участников сохранять спокойствие и подчеркнул, что противостоять политическому курсу власти нужно мирными методами.

"Это четкий сигнал этому правительству: вы действительно зашли слишком далеко. Пожалуйста, не дайте себя спровоцировать в ближайшие недели и месяцы. Мы победим это злое и ненавистное правительство не силой, а благодаря нашему спокойствию", – сказал он.

Организаторы раскритиковали ускоренное рассмотрение законопроекта в Палате депутатов.

Фото: iDNES

В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг обвинения в том, что предложенные изменения приведут к национализации СМИ или поставят под угрозу демократию. Он заявил, что правительство выполняет предвыборное обещание отменить лицензионные сборы.

К критике планов правительства присоединилась также инициатива Veřejnoprávně, представляющая сотрудников Чешского телевидения и Чешского радио. Она объявила о намерении провести целодневную забастовку 3 ноября.

Законопроект на данный момент прошел первое чтение в парламенте.

Отметим, что вечером 23 октября пражская полиция вступила в столкновения с протестующими у здания Палаты депутатов, участники митинга пытались проникнуть в здание.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

21 июня в Праге тысячи людей вышли на марш, чтобы выразить протест против запланированной чешским правительством реформы.